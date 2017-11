Affaire des terrains et passeports réclamés par les "Lions": Mbaye Diouf Dia se dit « choqué » et « meurtri » L'affaire des terrains et passeports diplomatique réclamés par les "Lions" du football lors de leur audience avec le Chef de l'Etat, continue de susciter la polémique.

Mbaye Diouf Dia a donné son avis sur ce débat, exprimant son indignation. L’ancien responsable de la petite catégorie à la FSF soutient même avoir été choqué et meurtri d’avoir entendu les joueurs demander des terrains et des passeports diplomatiques.



Pour Mbaye Diouf Dia, l’origine du discours n’est pas à chercher chez les joueurs. Il soupçonne que ce discours ait été soufflé par des membres de l’encadrement et les dirigeants.



« Souvent, c’est l’encadrement et les dirigeants qui poussent les joueurs à réclamer plus. On n’avait jamais entendu un joueur parler de primes. Je suis même choqué et meurtri d’avoir entendu le discours de Moussa Sow, demandant au Président Macky Sall des terrains et des passeports diplomatiques.



Connaissant la mentalité des joueurs, je suis convaincu que ce n’est pas un discours des joueurs. Il ne faut pas qu’on commette ces mêmes erreurs-là. Il ne faut pas influencer les jeunes pour qu’ils réclament des primes exceptionnelles », a dit en ces termes, Mbaye Diouf Dia dans Stades.

