Affaire des visas pour la délégation présidentielle Gambienne : les précisions de l’ambassade de la France à Dakar

Suite à la parution de l’article intitulé : "Visite officielle d’Adama Barrow à Paris : l’ambassade de France à Dakar refuse le visa à la première dame ainsi qu’à 15 autres personnes" Les autorités Françaises ont apporté leur démenti.



Contrairement à ce que votre site affirme, tous les visas demandés par la délégation ont été délivrés. Aucun visa n’a été refusé. Les autorités gambiennes nous ont remis une liste de la délégation présidentielle, et le Consulat général de France a délivré, dès réception des passeports, les visas demandés, à l’ensemble des membres de la délégation" précise le communiqué de l'ambassade. Il ajoute que « ces visas ont été délivrés à titre gratuit et sans exigence de présentation personnelle, par dérogation aux règles relatives à la biométrie. Enfin, pour faciliter la collaboration entre nos deux pays, ces visas sont des visas de longue durée, entre 4 et 1 ans, et permettent de séjourner trois mois tous les six mois en France. »



Le président Adama Barrow, qui effectue sa première tournée Européenne, est attendu dans le pays de François Hollande. « La France se réjouit d’accueillir le Président de la République de Gambie du 14 au 16 mars. Nous sommes très honorés que le Président Barrow ait choisi la France comme premier pays, après le Sénégal, pour effectuer sa seconde visite officielle depuis son accession au pouvoir » note l'ambassade de la France à Dakar.