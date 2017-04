Affaire du Lamentin-Beach : pourquoi Luc Nicolaï n’est pas arrêté Fait intriguant ! Jugé et reconnu coupable d’offre ou cession et trafic de drogue dure, dans l’affaire du Lamentin-Beach, Cheikh Luc Nicolaï vaque à ses préoccupations. Mystère.



Condamné à 5 ans de prison dont 3 ans ferme par le Tribunal correctionnel et astreint à allouer à la partie civile Bernard Touly, le promoteur de lutte avait, environ, passé près de 2 ans derrière les barreaux avant de bénéficier d’une liberté conditionnelle.



Mais en 2016, rebelote. Jugé devant la Cour d’Appel, le juge avait confirmé le verdict de la première comparution. A partir de ce moment, Luc devait purger le reste de sa peine.



Cependant, ce n’est que partie remise. Puisque le natif de Mbour est, depuis, libre comme l’air au moment où d’autres purgent des peines lourdes pour vol d’œufs, constate Libération.



