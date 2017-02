Affaire du Préfet de Kanel : Le commissaire Sadio fusille Farba Ngom Le Commissaire divisionnaire à la retraite Boubacar Sadio a vivement critiqué le député-maire de Agnam Farba Ngom qu'il qualifie de "gus dont le physique reflète concrètement sa laideur intérieure et son étroitesse d’esprit". M. Sadio s'indigne de l'altercation entre le "griot du président" et le préfet de Kanel lors des obsèques du Consul du Sénégal au Congo.



«Je n’étais pas sur les lieux du scandale et de la forfaiture. Toutefois si je me réfère à l’indignation collective des administrateurs civils, aux différentes relations faites par la presse (écrite et parlée), à la sortie télévisée du secrétaire général du syndicat des fonctionnaires, aux divers commentaires et à l’allégorie du singe de Victor Hugo, je ne peux qu’être animé d’un profond sentiment de désolation, de honte, d’indignation, de révolte et de mépris en entreprenant de produire la présente contribution inspirée par le comportement dégoutant qu’aurait eu le griot attitré de Monsieur le président de la République», s'indigne le policier à la retraite.



M. Sadio pense que le griot attitré de Macky Sall est imbu d’une autorité et d’un pouvoir que lui confère sa proximité avec le président de la République. ​



«Aujourd’hui, la République est infestée et prise en otage par une horde d’écornifleurs, une bande de coquins incultes et ignares, une meute de profiteurs, un groupe de ploutocrates et une masse de transhumants politiques, qui ont vendu leur âme au diable, qui ont bradé leur dignité et se sont niés toute once de fierté pour tout simplement être dans les bonnes grâces du Prince et continuer ainsi à jouir indûment des avantages et privilèges produits grâce à la sueur des couches déshéritées», ajoute M. Sadio, qui soutient qu'il ne comprend pas «la douce bienveillance incompréhensible du chef de l’Etat qui éprouve du mal à imposer son autorité à ses collaborateurs, à ses compagnons et à ses partisans».



Lessenciel.sn

