Affaire du film porno sur Touba Tv: La chaîne dénonce un "acte criminel" et saisit la Justice

Mercredi 22 Mars 2017

"Lors de la diffusion de notre Taxirxu Juma" du lundi 20 mars 2017, de 13 à 14 heures, des images non conformes à notre ligne éditoriale se sont introduites dans notre réseau, durant une quinzaine de minutes, perturbant ainsi le cours normal de cette émission", a réagi dans un communiqué la Direction de Touba Tv, suite à la diffusion avant-hier, sur ladite chaîne d'images pornographiques.



"Une plainte contre X a été déposée auprès du Procureur de la République pour identifier les auteurs qui ont un agenda inavoué. Etant une chaîne religieuse, la direction de Touba Tv et l'ensemble de ses téléspectateurs s'offusquent et condamnent , avec la dernière énergie et sans réserve, cet acte criminel qui semble être un sabotage et une démarche satanique pour freiner l'élan d'une chaîne qui a pour vocation de prôner les valeurs et les enseignements islamiques", lit-on dans le texte.



Interrogé sur cette affaire par le quotidien L'Observateur, le président du Conseil national de l'audiovisuel ( Cnra), Babacar Touré minimise et parle d'"incident qui peut arriver à tout le monde".



Distributeur de la Télévision numérique terrestre ( TNT) où sont logés Touba Tv, et des chaines pornographiques ( boul khol), Excaf Telecom n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat.

