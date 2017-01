Affaire du mongolien de la plage de Guédiawaye, le linceul et la cola appartiendraient à la patronne du chauffeur Du nouveau dans l'affaire de Pape Thiam, ce mongolien âgé de 28 ans retrouvé pieds et poings liés. Les trois yards de "percal" et les 14 noix de cola trouvés sur lui appartiennent à la patronne d'I. Fall, le chauffeur A. Thiam qui l'avait enlevé, a révélé celle-ci au cour de l'enquête. Elle a soutenu les avoir remis à son employé pour qu'il les donne en aumône en vue de conjurer les mauvaises langues et les maraboutages pour son mariage.

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Janvier 2017 à 12:56 | | 0 commentaire(s)|

Malgré leurs dénégations, I. Fall et A. Thiam avaient été déférés devant le Procureur pour tentative d'assassinat et charlatanisme. Pour rappel, des éléments de la Brigade de recherche du commissariat central de Guédiawaye qui étaient en patrouille dans la nuit du 2 au 3 janvier dernier à la plage Malibu de Guédiawaye ont surpris vers deux heures du matin deux individus en train d'envelopper avec du linge blanc d'environ 3 mètres et 14 noix de kola (7 de couleur blanche et 7 autres de couleur rouge), un enfant de sexe masculin atteint de trisomie 21.



Selon le bureau des relations publiques de la Police, à l'arrivée des limiers, les bourreaux avaient déjà réussi à ligoter des poings et des pieds la victime qui était dans l'incapacité de décliner son identité. L'enfant a été confiée à la structure d'accueil, "la maison rose", car sa famille n'est pas encore localisée. Les suspects qui ont été appréhendés avaient soutenu qu'il s'agissait d'une blague faite au trisomique, ce qui n'a pas empêché la Police de les amener en détention.



Source l'AS

