Affaire du prince indien enlevé à Sendou : Les ravisseurs ont réclamé 1,637 milliards pour sa libération L'affaire a fait les choux gras de la presse au mois de janvier dernier. Shreekumar Varma, un prince Indien avait été kidnappé et séquestré pendant une semaine à Sendou par un bande de six individus qui lui ont réclamé un rançon pour sa libération.



Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Décembre 2016 à 09:02 | | 0 commentaire(s)|

En effet, les ravisseurs avaient prétexté l'achat d'un tableau de la famille Varma pour motiver le déplacement de la victime au Sénégal. Une fois Shreekumar est arrivé dans notre pays, un plan a été ourdi pour le transporter loin de la capitale à Sendou dans la périphérie de Rufisque.



A la suite de cela, ils ont contacté son fils pour réclamer la somme de 1,637 milliard en guise de rançon. Mais, c'était sans compter avec la perspicacité des éléments de la Section de recherches, alors informés de l'affaire par l'Ambassade de l'Inde, que les bandits ont été arrêtés et remis à la justice.



Dans cette affaire, le principal mis en cause, N. N, est un ressortissant Sri Lankais et s'est naturalisé français avant de prendre le nom de Abdou Aziz après sa conversion à l'Islam. Il est également un ancien de la Brigade des stupéfiant de la police française.



Son épouse Oumou Diop, faisait partie de cette vaste entreprise délictuelle. Sy ajoute, un autre couple sénégalo-Nigérian F. N et Nd. M.M . La liste est complété par deux jeunes sénégalais dont un restaurateur H. D. et un ancien joueur du Jaraaf N. Nd. G.



Tous ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs en bande organisée, kidnapping et séquestration. Le juge d'instruction, Yakhm Lèye en charge du dossier avait prévu l'audition de confrontation hier jeudi, avant de renvoyer l'audience mardi prochain.



Source L'AS

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook