Affaire : le mouvement « Team Gom Sa Bopa » décrédibilise Me El hadji Diouf et accuse la presse privée sénégalaise à tort C’est un cri de cœur de jeunes Gambiens très déterminés, réunis en mouvement dénommé « Team Gom Sa Bopa », qui sont prêts à en découdre avec Yahya Jammeh qui refuse de quitter le pouvoir prétextant que les résultats des élections présidentielles ont été truqués. Ils ont tenu une conférence de presse dans les locaux d’Amnesty International pour répondre à Me El Hadji Diouf qui, depuis un certain temps, se prononce sur la crise en Gambie en faveur de Yahya Jammeh. Ils ont soutenu que "l’avocat du peuple" n’est pas crédible et est insensible par rapport à leur cause. Venu apporter son message de soutien, le mouvement « Y en a marre » a condamné fermement l’injustice qui sévit en Gambie.

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Janvier 2017 à 16:52 | | 0 commentaire(s)|

Debout comme un seul homme, les jeunes du mouvement « Team Gom Sa Bopa » ont décidé de prendre leur destin en main face à la dictature de Yahya Jammeh. Selon le coordonnateur du mouvement, Ali Thiamp alias Killer Ace, en exil au Sénégal, "Me El Hadji Diouf est en train de se prononcer sur un sujet qu’il ne maîtrise pas du tout. S’il le fait pour de l’argent, on peut en gagner sans pour autant offenser ou dire des contrevérités. La crise gambienne est très sensible. Et il se permet de contester le choix fait par le peuple gambien. Qu’il fasse attention », avertit le coordonnateur.



Il n’a pas manqué également de critiquer les radios et télévisions sénégalaises qui donnent un temps d’antenne important à ce « déstabilisateur » qui ose dire oui là où le peule gambien a dit non.



De son côté le coordonnateur du mouvement '' Y en a marre'', Fadel Barro quant à lui a snobé l'avocat sénégalais, alors que ses prédécesseurs ne l'ont pas raté. Il a choisi tout bonnement de zapper Me Diouf. Et dans cette même lancée, il a apporté un message de soutien considérant que le président Jammeh doit respecter le choix du peuple gambien.



Cheikh Makhfou Diop leral.net





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook