Affaire photomontage du Président Macky Sall: La journaliste Oulèye Mané et ses acolytes plaident non coupables

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juillet 2017 à 11:05

Après plus d'un mois passé en détention préventive, la journaliste Oulèye Mané et ses trois acolytes C.T. Sarr, M. Diouf et F.B. Ndiaye , accusés d'avoir diffusé un photomontage indécent du Président Macky Sall, ont été entendus au fond, hier. Le quatuor, placé sous mandat de dépôt par le Doyen des juges pour les délits d'association de malfaiteurs et de diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs, a plaidé non coupable.



D'après nos sources, ils ont nié avoir diffusé l'image incriminée. Ils ont plutôt déclaré avoir reçu la photo en question dans leur groupe composé de sept membres. Concernant Oulèye Mané désignée comme l'un des cerveaux de cette affaire, nos informations renseignent qu'elle a fait savoir au juge Samba Sall, qu'ils n'ont jamais eu l'intention de propager la photo pour faire tourner le Chef de l'Etat en dérision, mais qu'il s'agissait d'une blague entre amis. Mieux, d'après nos sources, Oulèye Mané a soutenu avoir agi sans s'intéresser à la personne du Président Macky Sall.



Compte tenu des dénégations faites par leurs clients, les avocats des inculpés ont sollicité une demande de liberté provisoire. Celle-ci a été rejetée par le Doyen des juges, qui a évoqué la gravité des faits. Néanmoins, la défense ne s'avoue pas vaincue car elle envisage de déposer une nouvelle demande dans les prochains jours.



Enquête



