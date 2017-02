Affrontements entre partisans de Khalifa Sall et Me Sidiki Kaba à Tamba, plusieurs blessés enregistrés

iGFM – (Dakar) Des affrontements ont lieu ce dimanche à Tamba entre les partisans du maire de Dakar, Khalifa Sall et ceux de Me Sidiki Kaba. Plusieurs blessés ont été enregistrés selon des témoins sur place.



Le maire de Dakar, qui est en tournée à Tamba, s’est rendue au quartier Dépôt avec ses éléments. Ils ont été accueillis brutalement par les partisans de Me Sidiki Kaba, qui considèrent le quartier comme le fief imprenable du ministre de la Justice.

