Affrontements entre villageois à Ndindy: 16 cases incendiées, une vielle de 100 ans blessée, 10 personnes arrêtées

Ndiek Penc, une localité située dans la commune de Ndindy a été le théâtre, ce jeudi, de violents affrontements qui ont occasionné l'incendie de 16 cases et fait un blessé, une vielle femme âgée de 100 ans. C'est un problème d'adduction en eau potable qui est à l'origine de ces incidents.



Selon les témoignages rapportés par le quotidien "L'Observateur", lors du creusage pour le placement du tuyau pour l'adduction de leur village en eau potable, les habitants de Ndiek Penc avaient refusé de participer au travaux. Furax, ceux de Boyé, un village voisin, leur avaient alors interdit tout branchement au tuyau qui traverse leur village. Seulement, les habitants Ndiek Penc, sur autorisation du Sous-préfet de Ndindy, vont passer outre cette interdiction.



Ce qui a mis le feu aux poudres. Car, le jeudi, avant hier, les habitants de Boyé effectué une expédition punitive à Niek Penc. Vers 18 heures, ils ont assailli ce village pour arracher le tuyau avant de mettre le feu à 16 concessions. Aucune perte en vie humaine n'a été signalé, mais des dégâts matériels considérables. Des animaux domestiques et des greniers sont tous partis en fumée. Une vielle dame âgée de 100 ans a été blessée, alors qu'elle tentait de se sauver. Aussitôt informés, les éléments de la Brigade de gendarme de Diourbel se sont transportés sur les lieux et ont procédé à des arrestations. Une enquête a été ouverte.