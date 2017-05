Affrontements entre villageois à Ndindy: Le maire Cheikh Seck impute la responsabilité à Mara Ndiaye et Oumar Diagne

Les éléments de la brigade de gendarmerie de Diourbel ont arrêté une dizaine de personnes, proches du maire de Ndindy, Cheikh Seck, accusés d'être les auteurs de l'incendie de concessions à Ndiek Penc.



Dans un communiqué, le responsable socialiste et député à l'Assemblée nationale nie être mêlé à cette affaire dont il impute la responsabilité à Mara Ndiaye et Oumar Diagne, proches du khalife général des Mourides. Le maire de Ndindy, Cheikh Seck se désole que son nom et l'image de son parti soient associés à cette affaire d'adduction en eau potable entre les localités de Ndiek Penc et Boyé.



M. Seck signale en outre qu'au moment des faits, il se trouvait à Dakar et non à Ndindy. Il rappelle par ailleurs, les bonnes relations qui lient le Parti socialiste et l'Apr à Diourbel et son amitié avec le Président Macky Sall.



(Source: L'Observateur)

