Africa Gold Cup: la Namibie pulvérise le Sénégal (95-0)

Suite de l'Africa Gold Cup 2017 ce samedi 8 juillet, et sans surprise, le Sénégal (avec une équipe surtout composée de jeunes joueurs) n'a pas fait le poids face à la Namibie.



A Windhoek, les Namibiens ont corrigé les Sénégalais sur le score de 95-0 : ce n’est pas la plus grosse victoire de l’histoire de la Namibie (qui écrasa Madagascar 112-0 en 2002), mais d’après les archives d’internet, il semble que ce soit la plus grosse défaite de l’histoire du XV du Sénégal.