Afrique - Franc cfa : La réplique de Kemi Séba aux propos de Macron et Ouattara

Le président de l'ONG Urgences Panafricanistes, Kémi Séba, arrêté puis relaxé par le Tribunal de Dakar pour avoir brulé un billet de 5 000 f n’entend pas lâcher du lest.



Mieux, il compte croiser le fer avec certaines élites africaines qui selon lui, n’ont rien fait pour leur peuple.



A en croire Kemi Séba: "Le 16 septembre, la FRANCAFRIC comprendra que les précédentes mobilisations successives contre la monnaie coloniale, l'affaire du billet brûlé (qui a tant fait bouger les lignes), n'étaient qu'une entrée.



Nous passons désormais au plat de résistance. Nous sommes une génération que nul ne peut corrompre. Nous ne cherchons pas de postes politiques, ne rêvons pas de votre luxe sans âme. La seule chose que nous voulons, c'est le droit de pouvoir décider de notre propre destinée.



La jeunesse Africaine et de la diaspora rappellera le 16 Septembre, que la colonisation monétaire est un processus mortifère qui prendra fin à la mesure des coups que nous donnerons à l'impérialisme. Ce que les élites (intellectuelles ou politiques) n'ont pas fait pour le peuple, le peuple le fera lui-même.".



Pour rappel, les deux chefs d'Etat Français et ivoirien ont, lors de leur déjeuné du jeudi 31 août à l'Elysée, réaffirmé leur attachement à la zone franc.



C'est dire donc que la polémique sur le franc CFA va dans les prochains jours, être plus intense sur le continent africain.







