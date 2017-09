Afrique : Sadio Mané parmi les jeunes les plus influents Sadio Mané a été classé parmi les 100 jeunes africains les plus influents du continent africain.

Selon le rapport de l’organisation « Africa Youth awards », basée à Accra (Ghana), l’international sénégalais, évoluant en Angleterre, fait partie des jeunes les plus célèbres d’Afrique.



L’ailier de Liverpool devenu le chouchou des « Reds », est récompensé pour ses excellentes prestations depuis l’année dernière en Premier league. Sadio Mané, âgé de 25 ans, partage ce classement avec d’autres jeunes africains qui évoluent dans divers milieux (sports, musique, et secteurs privés) dans ce classement, on dénombre 55 hommes et 45 femmes, âgés entre 15 et 36 ans.



Le classement s’est intéressé à 28 pays sur le continent. Le Nigéria est le pays le plus représenté du classement. Les autres Sénégalais présents dans le classement, sont Anta Babacar Ngom Bathily de la Sedima leader de l’Aviculture au Sénégal et la Top model, Khoudia Diop.

