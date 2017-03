Afrique de l'Ouest : 10 chansons en l'honneur des femmes Chaque 8 mars, le monde célèbre la femme. Cette journée officialisée par les Nations Unies en 1977, trouve son origine dans les manifestations de femmes au début du XXe siècle en Europe et en Amérique. En Afrique aussi cette lutte pour les droits des femmes trouve à bien des égards un fort écho. Bien qu’une certaine tradition africaine lui confère un statut particulier vu sa position de mère, d’épouse, de sœur et de fille, elle est encore victime de discrimination et de violence. Tous ces aspects ont été chantés par les artistes africains. On peut même dire que la femme et l’amour sont les thèmes les plus chantés par ces derniers. C’est vous dire si en choisir dix uniquement, fut facile…

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mars 2017 à 17:34 | | 0 commentaire(s)|

« Moussolou »

Moussolou veut dire femme en malinké. Pour expliquer les raisons qui le poussent à chanter la femme, Salif Keïta, l'auteur de Moussolou a raconté au public lors d'un concert cette petite histoire bouleversante: " A ma naissance, les voisins se rendant compte de la venue d’un albinos parmi eux, ont pris ma mère de côté et lui ont dit de, soit me faire sacrifier par un marabout, soit me jeter au fleuve, pour conjurer le mauvais sort. Elle leur a répondu : C’est Dieu qui sait pourquoi il me l’a envoyé. Alors pour magnifier ce courage de ma mère, je rends hommage à toutes les femmes dans mes chansons ».

Salif Keïta dans cette chanson la bravoure de la femme, celle qui sait relever les défis, celle qui sait être patiente, celle qui s’occupe de son foyer et de son mari dans la discrétion.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook