Afrique du Sud: Ahmed Kathrada, l’ancien compagnon de cellule de Nelson Mandela n’est plus!

Un homme de valeur s’est éteint ce mardi à Johannesburg. Il s’agit du vétéran de la lutte anti-apartheid, Ahmed Kathrada, ex-compagnon de cellule du défunt président, Nelson Mandela. Sa mort vient allonger la liste des disparus qui ont combattu l’Apartheid avec énergie au risque de leur vie.









Ahmed Kathrada était âgé de 87 ans. Sa mort fait suite à une opération qu’il a subie, fait savoir, dans un communiqué, la fondation qui porte son nom . « La Fondation Ahmed Kathrada est très triste d’annoncer la mort du vétéran de l’ANC, Ahmed Kathrada, 87 ans, ce matin à l’hôpital Donald Gordon de Johannesburg », lit-on dans la note. Selon la fondation, l’homme est décédé « en paix » des suites d’une opération chirurgicale au cerveau.



Ex compagnon de cellule de Nelson Mandela dont il a été le conseiller, Ahmed Kathrada fut député et l’histoire nous renseigne qu’il « faisait partie du premier cercle des dirigeants historiques du Congrès national africain (ANC) ».







L’illustre disparu, écrivent nos confrères de Lepoint.fr, « s’était notamment illustré à la fin des années 1980 lors des négociations entre l’ANC et le régime blanc qui ont abouti au début des années 1990 à la chute de l’apartheid et aux premières élections libres du pays en 1994 ».



Surnommé « Kathy », Neeshan Balton directeur de la fondation Ahmed Kathrada pense qu’il s’agit là, d’une grande perte pour le parti ANC, dirigé actuellement par le président Jacob Zuma



« C’est une grande perte pour l’ANC, plus largement pour le mouvement de libération et l’Afrique du Sud », déplore-t-il.



Son compagnon d’armes et membre de la fondation du défunt, Derek Hanekom, témoigne en ces termes : «Le camarade Kathy était une bonne âme, humaine et humble. C’était un révolutionnaire déterminé qui a donné sa vie entière au combat pour la liberté dans notre pays ».



Né le 21 août 1929 dans une petite ville de ce qui était alors la province du Transvaal occidental, dans une famille d’immigrés indiens, Ahmed Kathrada avait quitté l’école à 17 ans pour participer à la lutte contre les lois sur l’habitat séparé. Mis aux arrêts en 1963 avec son ex compagnon de cellule ainsi qu’une partie de l’état-major de l’ANC dans leur QG clandestin de Johannesburg, ce grand ami de feu Nelson Mandela et les autres, ont été inculpés pour sabotage.



Selon notre source, le défunt avait rejoint le pénitencier de Robben Island et n’en est sorti que vingt-six ans plus tard. « Depuis sa retraite politique en 1999, il dirigeait la fondation qui porte son nom pour lutter contre les inégalités ».



Yao Junior L