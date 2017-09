Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Afrique du Sud: La défense d’une étudiante attaquée par des bandits enflamme la toile…vidéo Rédigé par la redaction le 13 Septembre 2017 à 21:04 | Lu 301 fois

Lecteur vidéo Noxolo Ntuli, c’est la jeune étudiante en médecine âgée de 26 ans qui a été attaquée par deux bandits qui voulaient à tout prix lui arracher son sac contenant son laptop où était conservée sa thèse de doctorat et plusieurs autres effets importants. Visiblement, la jeune femme ne s’est pas laissée faire. Elle a tenu son sac de toutes ses forces au point où les deux voleurs n’ont pas réussi à l’arracher de ses mains.Selon nos confrères de BBC, la jeune demoiselle a indiqué qu’elle va soutenir sa thèse de doctorat à la fin de septembre à l’université de Johannesburg dans laquelle elle est régulièrement inscrite. Notre source explique par ailleurs que la scène a été filmée à l’aide des caméras de surveillance placée dans ce quartier.Les deux voleurs ont été mis aux arrêts quelques heures après par la police, après qu’une recherche a été lancée pour les retrouver. Plusieurs proches de la fille et certains internautes ont salué le courage de l’étudiante qui a su résister à cette attaque des bandits.Selon certaines indiscrétions, la fille aurait pris quelques cours d’autodéfense après avoir été victime de vol. C’est peut être pourquoi elle a résisté à l’attaque des bandits qui voulaient lui arracher son sac. La bravoure et la résistance de la jeune fille ont été saluées à plusieurs reprises par de nombreux internautes.

