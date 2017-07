Afrique du Sud: Le médecin de Mandela livre des secrets sur sa fin de vie, sa veuve en colère veut saisir la justice

La veuve de Nelson Mandela, Graça Machel a annoncé qu’elle comptait poursuivre en justice le médecin personnel de son ex-époux, après la publication d’un livre sur la fin de vie du héros de la lutte anti-apartheid



En colère , Graça Machel, veuve de Nelson Mandela a annoncé son intention de saisir la justice contre le médecin personnel Vejay Ramlakan, accusé d'avoir trahi le secret médical après la publication d’un livre sur la fin de vie de Madiba .



Intitulé Les Dernières Années de Mandela, le médecin livre des secrets plus intimes, sur les dernières heures de Nelson Mandela .



Il raconte qu’en juin 2013 une ambulance avait pris feu en transportant l'ex-président vers un hôpital de Pretoria et aussi, la découverte d’une caméra dans la morgue.



Il révèle également la façon par exemple, dont Nelson Mandela crachait du sang dans ses dernières semaines, à cause d'une persistante infection pulmonaire.



Veillant à ce que la mémoire de son époux soit protégée, Graça Machel, qui a épousé Nelson Mandela en 1998, a indiqué qu’elle porterait plainte contre le médecin indiscret.



Pour rappel, Graça Machel a été l’épouse du premier président du Mozambique indépendant, Samora Machel, tué dans un accident d'avion en 1986.