Afrique du Sud: Les corps de cinq mineurs disparus retrouvés

En Afrique du Sud, les corps des cinq mineurs portés disparus à la suite de l'effondrement partiel la semaine dernière d'une mine d'or ont été retrouvés morts jeudi.



"Les corps de tous les employés qui étaient piégés sous terre ont été retrouvés" , a affirmé la compagnie Harmony Gold dans un communiqué paru sur bbc et repris par leral.net.



Le 25 août, un petit séisme avait provoqué l'effondrement d'une partie de la mine de Kusasalethu près de Carletonville, à 80 km au sud-ouest de Johannesburg.



Les équipes de secours ont ramené à la surface ce week-end deux premiers corps et ont finalement trouvé cette semaine les trois autres mineurs morts.



L'Afrique du Sud, riche en minerais, possède les mines les plus profondes au monde.

Les accidents y sont fréquents.



En 2015, 77 personnes sont mortes dans les mines, selon la Chambre sud-africaine des mines.