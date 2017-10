Afrique du Sud: Macky Sall en visite d'Etat à partir de lundi prochain

Le président de la République, Macky Sall, a annoncé mercredi, qu’il effectuera une visite d’Etat en Afrique du Sud, les 23 et 24 octobre, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.



Au cours de la réunion hebdomadaire du gouvernement, le chef de l’Etat "a clos sa communication sur son agenda diplomatique, le suivi de la coopération et des partenariats, en informant le conseil de la visite d’Etat qu’il effectuera en Afrique du Sud, les 23 et 24 octobre 2017", affirme la même source.