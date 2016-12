Afrique du Sud: Un bébé dévoré par des rats

Une fillette de trois mois a été dévorée vivante par des rats en Afrique du Sud après que sa mère l'a laissé seule pour sortir s'amuser.



Selon Daily Mail, la mère de 26 ans avait laissé l'enfant seul dans son lit dans leur maison du township de Katlehong dans la banlieue sud de Johannesburg. A son retour, elle a découvert son bébé dévoré vivant par des rats. Son frère jumeau, Lucky, qui accompagnait la mère dans sa nuit de beuverie, a échappé à ce triste sort.





Des voisins ont témoigné de la scène d'horreur: "Le bébé a dû subir une mort artoce. Sa langue, ses yeux et ses doigts ont été dévorés. Le reste de son corps était couvert de morsures. Cette femme doit moisir en prison. Elle ne mérite pas d'être mère".



Selon Noluthando Mtshali, fille de la propriétaire de la maison: "La seule chose qu'aimait cette femme, c'était sortir faire la fête".



"Elle est rentrée aux petites heures avec un nouveau petit ami et a essayé de défoncer la porte car elle avait perdu ses clés. Ils ont découvert l'enfant mort et ont prétendu que l'enfait était brulé", poursuit-elle.



D'après des voisins, ce n'était pas la première fois qu'elle laissait ses jumeaux seuls à la maison. Par contre, c'était la première fois qu'elle n'en laissait qu'un des deux. Le petit garçon a été confié à son père et sa petite amie. "Quand Lucky est arrivé, il avait l'air de ne pas avoir mangé depuis plusieurs jours mais il va bien maintenant", indique-t-elle.