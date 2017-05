Afrique du Sud: un ministre envoie des sextos et crée un énorme scandale

En Afrique du Sud, des SMS que Jeff Radebe, le ministre aux Affaires présidentielles, a envoyé à une jeune photographe font scandale.



Ce bras droit de Jacob Zuma, a été obligé de présenter des excuses publiques après la publication de SMS a caractère sexuel. Des sextos qu'il envoyé à une jeune photographe faisant partie du pool de communication du gouvernement.



"C'était un moment de faiblesse", a déclaré Jeff Radebe.



Le ministre aux Affaires présidentielles a présenté des excuses à Siyasanga Mbambani, la destinataire des SMS, à sa femme, à sa famille et à son parti politique, l'ANC.



Il a dit regretter ses actes, avoir manqué de jugement et il a affirmé que les SMS et les emails qu'il a envoyés n'étaient pas appropriés alors qu'il est un homme marié.



Toute l'affaire a été révélée au grand jour parce qu'en mars dernier, la presse sud-africaine dévoilait que Siyasanga Mbambani, photographe de 29 ans, employée par l'organe de communication du gouvernement, était suspendue, après avoir été accusée d'avoir fait des propositions de nature sexuelles au Président Jacob Zuma et au vice-Président Cyril Ramaphosa.



