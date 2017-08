Afrique : le Tourisme apporte 35 milliards de dollars

Les recettes touristiques en Afrique ont connu une hausse en 2016. Selon un rapport de l’Organisation mondiale du tourisme, les recettes touristiques en Afrique ont dépassé la barre des 35 milliards de dollars, soit une hausse de 8% par rapport à l’année précédente, représentant 3%.



La source indique que cette situation est le résultat de « l’amélioration » des procédures d’obtention de visas et des « conditions sécuritaires » sur le continent.



Le document ajoute qu’environ « 58 millions de touristes internationaux » ont visité l’Afrique, soit une hausse de plus de 4 millions par rapport en 2015. Cette performance représente un « net rebond » » après « les ralentissements » observés en 2014 et 2015 suite à divers problèmes sanitaires, géopolitiques et économiques.



L’Afrique subsaharienne a enregistré une « augmentation de plus de 10% ». L’Afrique du Sud, « la principale destination de la sous-région », a connu une croissance de 13%, portée par « l’assouplissement » des procédures d’obtention de visas.







La rédaction de Leral.net