AfroBasket 2017: Les Lionnes dans le groupe B avec le Nigeria, le Mozambique, l’Egypte et la Guinée et…

Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Mai 2017 à 15:17 | | 0 commentaire(s)|

C’est désormais officiel, les Lionnes de la Teranga vont évoluer dans la poule B du prochain FIBA Women’s Afrobasket Mali 2017.



La FIBA a procédé samedi 27 au tirage au sort de la prochaine FIBA Women’s Afrobasket Mali 2017. Et ce n’est plus un débat. Les Lionnes du Sénégal vont évoluer dans la poule B.



Championnes d’Afrique, Rokhaya “Aya” Traoré et ses amies vont défendre leur titre dans une poule composée du Nigéria, de la Mozambique, de l’Egypte, de la Guinée et du futur vainqueur du tournoi de la zone 4 qui sera connu dans les jours à venir. La compétition aura lieu du 18 au 27 Août prochain à la salle Salematou Maiga de Bamako.



Tirage complet



Poule A : MALI – ANGOLA – CAMEROUN – COTE D’IVOIRE – TUNISIE – PAYS INVITÉ

Poule B : SÉNÉGAL – NIGERIA – MOZAMBIQUE – EGYPTE – GUINÉE – Vq ZONE 4





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook