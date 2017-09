AfroBasket 2017 : Sénégal-Angola à 19h30, qui remportera ce duel de géants ?

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Septembre 2017 à 17:26 | | 0 commentaire(s)|

Huit équipes seront aux prises jeudi pour obtenir le droit de disputer les demi-finales du FIBA AfroBasket 2017. Quelles nations seront les gagnantes de ce 14 septembre ? Lesquelles devront rentrer chez elles ?

FIBA.basketball vous présente, un à un, chacun des quatre quarts de finale qui se joueront à la Salle Omnisport de Radès, dans les environs de Tunis.

SÉNÉGAL v ANGOLA

C'est une des rivalités les plus intriguantes de l'histoire du FIBA AfroBasket.

Même si l'Angola - 11 fois titrés - est classé juste devant le Sénégal au NIKE FIBA World Rankings, c'est ce dernier qui affiche un bilan favorable aux confrontations directes (3-0) depuis 2011.

Les deux équipes ont disputé la phase de groupes à Dakar, et même si elles ne se sont pas directement affrontées, elles savent toutes deux quoi attendre de ce quart de finale.

Ce match revêt une certaine importance pour l'histoire récente du FIBA AfroBasket.

Si l'Angola ne parvient pas à se qualifier pour les demi-finales, ce serait une première depuis 1981.

Si le Sénégal l'emporte, ce serait sa troisième participation consécutive au dernier carré de la compétition.

JOUEURS À SUIVRE : Gorgui Dieng, Maurice Ndour, Mouhammad Faye et Hamady Ndiaye (Sénégal) ; Carlos Morais, Eduardo Mingas et Olimpio Cipriano (Angola).



Quarts de Finale [28] SÉNÉGAL jeudi 14 septembre 2017

20:30 (GMT+1)

Ville: Tunis ANGOLA

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook