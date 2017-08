AfroBasket Dames 2017: Le Sénégal s'impose contre le Cameroun et affrontera la Mozambique en ½ finale

Les "Lionnes Indomptables" du Cameroun qui avaient pris les devants dès l’entame de la partie, ont été rattrapées et devancées en fin de course par les "Lionnes de la Téranga".



Les coéquipières d’Astou Traoré se sont imposées face au Cameroun sur la marque de 71 à 58 en quart de finale et rejoignent par la même occasion, le Nigéria, le Mali et la Mozambique.



Demain (samedi), les "Lionnes" affronteront l'équipe de la Mozambique en demi-finale à 20h.

