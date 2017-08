Afrobasket 2017: 3e victoire consécutive des "Lionnes" face à la RDC (70-63)

L’équipe nationale féminine de Basket-ball a battu, dimanche au Palais des Sports Salamatou Maïga de Bamako (Mali), celle de la République démocratique du Congo (70-63) au terme d’un difficile troisième match de poule de l’Afrobasket 2017.



Les protégées de Moustapha Gaye menaient à la mi-temps (40-37) par trois points d’écart dans un match physique, fort disputé.



Samedi, les "Lionnes" étaient sorties victorieuses de leur deuxième match face au Mozambique. La rencontre était largement dominée par les "Lionnes" à la fin de la première période (21-7).



Dans le deuxième quart-temps, les filles de Moustapha Gaye ont aggravé et maintenu le score grâce aux tirs à trois points inattendus de l’ailière Oumou Khairy Sarr ou encore de l’arrière Oumoul Khairy Thiam. A la fin de cette période, elles menaient par 48 à 25.



De retour des vestiaires, les Sénégalaises ont lâché du lest au grand bonheur des Mozambicaines qui ont profité de ce "ramollissement" des protégées de Moustapha Gaye, pour réduire le score à la fin du troisième quart temps (57-46).



Les 10 dernières minutes du match ont été marquées par beaucoup de maladresses et de mésententes entre Aya Traoré et ses coéquipières. Toutefois, elles ont fini le match avec neuf points de différence (76-67).



Lors de leur premier match contre la Guinée, pourtant, les "Lionnes" avaient largement gagné la partie (105-39). La capitaine Aya Traoré avait alors laissé entendre, en conférence de presse, qu’il ne fallait pas s’attendre à ce que tous les matchs soient gagnés avec un tel score.



Cet après-midi, elles vont effectuer leur troisième sortie face à la République Démocratique du Congo (RDC). Les congolaises ont perdu leurs deux matchs de poule contre respectivement l’Egypte (72-99) et le Nigéria (84-47).



Cependant pour le sélectionneur du Sénégal, l’équipe féminine congolaise de basket est un adversaire "très physique", avec de "grandes joueuses" dont il faudra "se méfier".



Le Sénégal, champion d’Afrique en titre, est logé dans la poule B de l’Afro-basket 2017, en compagnie de la RDC, le Mozambique, le Nigéria et l’Egypte.



Les deux prochains adversaires des "Lionnes" ont joué dimanche matin. Le Nigéria est sorti victorieux de son match (106-72) et remporte ainsi ses trois rencontres.



Les "Aigles" avaient battu lors de leur première sortie, le Mozambique (80-69). Samedi, elles ont infligé une deuxième défaite à l’équipe de la RDC (84-47).



Les "Pharaonnes", quant à elles, enregistrent deux victoires sur trois. Les égyptiennes avaient battu la RDC et la Guinée (109-78).



L’édition 2017 de l’Afrobasket dames, ouverte vendredi, se poursuit jusqu’au 27 août dans la capitale malienne.



APS