Afrobasket 2017 : La Tunisie et le Sénégal vont co-organiser la compétition en Septembre

Samedi 1 Juillet 2017

L’agence TAP (Tunisie Afrique Presse) a révélé vendredi que la Tunisie et le Sénégal vont conjointement, organiser l'Afrobasket masculin du 8 au 16 septembre 2017, après le désistement de l'Angola.



Les deux pays vont chacun, abriter les rencontres d'un groupe de quatre équipes au premier tour. Cependant, les quarts de finale, les demi-finales et la finale se dérouleront en Tunisie.



Le Congo était initialement désigné pour organiser la compétition du 19 au 30 août, avant de se désister pour des raisons financières.



Outre la Tunisie et le Sénégal, 14 autres sélections nationales prendront part à l'Afrobasket 2017. Il s'agit de : l’Angola, l’Afrique du Sud, le Cameroun, la République Centrafricaine, la Côte d’Ivoire, l’Egypte, la Guinée, le Mali, le Maroc, le Mozambique, le Nigéria (tenant du titre), l’Ouganda, la RD Congo et le Rwanda.

