Afrobasket 2017 : Le tableau des quarts de finale connu Dans cette journée décisive pour les quarts de finale du FIBA AfroBasket 2017, la République démocratique du Congo a causé une grosse surprise en s'imposant face au Nigéria, tenant du titre.

Les Congolais - dont c'est le retour au FIBA AfroBasket après dix ans d'absence - ont battu les Nigérians 83-77, ayant même compté jusqu'à 10 points d'avance.

Evarist Shonganya et Myck Kabongo ont marqué 37 points à eux deux. En dépit de ce triomphe, la République démocratique du Congo doit se contenter du second rang du Groupe A derrière le Nigéria, en vertu de la règle du 'goal-average'.

Dans l'autre match du Groupe A à Radès, le Mali a nettement dominé la Côte d'Ivoire 92-63, mais ce succès est insuffisant pour s'inviter aux quarts de finale.

Dans le Groupe C, la Tunisie a battu la Guinée 64-59 et s'est qualifiée pour les quarts de finale, invaincue en trois matches. Les Africains du Nord ont fini à la tête du groupe. Le Cameroun prend la deuxième place à la faveur de son succès 81-77 contre une résistante équipe du Rwanda.

Dans le Groupe D, les favoris du Sénégal n'ont eu aucun problème pour gagner contre le Mozambique 80-49, conservant également leur invincibilité en trois matches.

Soutenu par son très fervent public, le Sénégal a dominé la rencontre du début à la fin.

L'Égypte disputera les quarts de finale, grâce à sa victoire 70-51 contre l'Afrique du Sud.

Même si les Marocains avaient déjà leur qualification pour les quarts de finale en poche, ils n'ont pas levé le pied face à l'Ouganda, réduisant à néant les espoirs ougandais de gagner au moins un match dans la compétition.

Avec ce succès 79-70, le Maroc termine la phase de groupes, invaincu.

Dans le match au sommet du Groupe B entre l'Angola et la République centrafricaine, avec une qualification pour les quarts de finale du FIBA AfroBasket à la clé, ce sont les Angolais qui, après un premier quart-temps serré, ont pris le devant des opérations pour ne plus jamais les lâcher (66-44).

We are moving on 🇦🇴🇦🇴🇦🇴🏀🏀🏀🖖 @FIBA #AfroBasket2017, quarter-finals, here we come pic.twitter.com/XcEmE7GSHp

— Angolan Basketball (@AngolanBasket) September 10, 2017

Au programme des quarts de finale ce jeudi 14 septembre : Tunisie-République démocratique du Congo, Sénégal-Angola, Nigeria-Cameroun et Maroc-Égypte.

