Afrobasket 2017 : Les "Lions" remportent la médaille de bronze

Après la défaite hier, en demi-finale face au Nigéria, il fallait tout donner pour décrocher la médaille de bronze.



Chose faite pour les partenaires de Mouhammad Faye (22 points et 7 rebonds pour 24 d'évaluation) et de Gorgui Dieng (18 points et 10 rebonds, 4 passes et 2 interceptions pour 27 d'évaluation).



Au cours d’un match âprement discuté, les "Lions" ne se réveilleront qu’au retour des vestiaires. En prenant les devants sur le tableau d’affichage.



Finalement, les efforts se feront payer. Les Sénégalais décrochent la médaille. C’est le bronze. Et, c’est mieux que rien. Le Sénégal gagne le Maroc sur le score de 73 à 62, soit 11 points d’écart.



A l’Afrobasket 2015, les Sénégalais avaient fini quatrième près une défaite face à la Tunisie, pays organisateur, sorti en demi-finale par l’Angola.