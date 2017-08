Afrobasket 2017 : Sénégal-Mozambique : 76-67 : Les « Lionnes » en quarts de finale

Bamako-19-Août La deuxième rencontre des « lionnes » du basket vient d’être achevée au palais des sports Salamata Maiga. Avec à la clé, une victoire et une qualification en quarts de finale de l’Afrobasket féminin.



Comme prévu, le Sénégal sort logiquement vainqueur de ce duel au regard de ce qu’il représente dans le basket ball africain. Mais comme prévu aussi, il a fallu à l’équipe sénégalaise de s’employer pour sortir du piège posé par l’adversaire du jour.



Pourtant, le sélectionneur Moustapha Gaye attirait déjà l’attention sur le niveau relevé que sera ce championnat à la veille de match. Mais ses joueuses semblaient ne rien retenir du viatique après avoir marché sur les Mozambicaines lors les deux premiers quarts-temps (21-7) puis (48-25).



Pis, Aya et ses partenaires sont revenues des vestiaires avec suffisance et condescendance. Pensant l’affaire pliée comme cela a été le cas face à la Guinée lors de la première journée. Et c’était l’erreur qu’il ne fallait pas commettre, a meme reconnu la capitaine de l’équipe, Aya Traoré en conférence de presse d’après match.



Car, comme piquées dans leur orgueil, les Mozambicaines allaient revenir à 11 points des « Lionnes » au troisième quart-temps après avoir compté jusqu’à 23 points de retard à la pause. Paniquées qu’elles étaient, les joueuses de Moustapha Gaye ont dû faire recours à l’expérience pour finalement, stopper les envies de l’adversaire à vouloir revenir dans la partie.



Mais ce brutal retour de flamme va certainement leur servir de leçon pour les rencontres à venir. Elles se souviendront qu’un match de basket se joue jusqu’à l’ultime seconde.



De nos envoyés spéciaux Amedine SY et M. KOULIBALY (sport221)



Statistiques

Sénégal : 48,6% sur les tirs à mi-distance, 31,8% sur les tirs primés, 31 rebonds dont 22 défensifs, 9 offensifs.