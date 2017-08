Afrobasket Dames 2017 : Le Nigéria écrase la Côte d'Ivoire et fle en demies

Le Nigéria est au rendez-vous du dernier carré de l’ Afrobasket Dames 2017. Les Nigérianes n’ont fait qu’une bouchée de la Côte d’Ivoire dans le premier quart de finale de l’Afrobasket féminin 2017, disputé ce vendredi au palais des Sports Salamatou Maïga de Bamako. Avec un score de 98 à 43, le Nigéria jouera demain les demi-finales.

La jeune star nigériane de la WNBA Osaretin Evelyn Akhator, a été encore étincelante avec un double-double (21 points et 11 rebonds pour 26 d’évaluation), mais la meilleure joueuse de la rencontre est Ezine Kalu, auteure de 17 points, 3 rebonds, 8 passes et 5 interceptions pour 31 d’évaluation. Pour la Côte d’Ivoire, Kani Kouyate s’est contenté de 7 points et 9 rebonds. Pour les Ivoiriennes, c’est une défaite logique, car les Nigérianes ont été nettement supérieures des deux côtés du terrain. Le rêve de disputer le dernier carré s’arrête donc, en quart de finale.

Les D’Tigress retrouveront soit le Mali ou l’Egypte qui vont disputer l’autre quart de finale de l’Afrobasket Dames 2017. Le Nigeria a enregistré 6 matchs sans défaite. Médaillées de bronze à Yaoundé, il y a deux ans, les D’Tigress ne sont pas venues à Bamako pour s’amuser. Elles font partie des favorites de cette compétition. Si toutefois, elles jouent contre le pays organisateur de l’Afrobasket Dames 2017, ce sera un duel de choc.



