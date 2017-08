Afrobasket Dames 2017 : le Sénégal s’attend à une demi-finale "compliquée" face au Mozambique

Le Sénégal s’attend à une demi-finale "compliquée" devant la "belle machine très tactique et super-collective" du Mozambique, a déclaré son entraîneur Moustapha Gaye, vendredi, à Bamako.



Les "Lionnes" vont jouer une demi-finale de l’Afrobasket féminin, samedi soir, contre l’équipe du Mozambique, qu’elles ont difficilement battu par 76 points à 67 lors de la phase des poules de la compétition.



"Nous savons tous qu’on va avoir un match compliqué, une demi-finale plus difficile que prévue. Mais on est là pour la compétition. Nous allons nous reposer ce soir, demain on va analyser le jeu et regarder des vidéos", a dit Moustapha Gaye, lors d’une conférence de presse, vendredi soir.



Son équipe "jouera sans état d’âme, sans penser à quoi que ce soit", a-t-il dit lors de sa rencontre avec les journalistes, après la victoire des "Lionnes" du Sénégal sur les "Lionnes Indomptables" du Cameroun (71-58) aux quarts de finale.



"On jouera pour aller en finale", a assuré Gaye, estimant qu’il va rencontrer "une belle machine très tactique et super-collective", en l’occurrence l’équipe mozambicaine. L’entraîneur du Sénégal estime que l’ailière du Mozambique, Leia Dongue, est "une joueuse difficile à contrôler".



"La première fois, contre le Mozambique, nous avons mis 23 points en première période. En seconde période, les Mozambicaines ont retrouvé leur jeu. C’était compliqué. Tout le monde disait que le Sénégal a déjoué en deuxième période, mais c’est le Mozambique qui nous a poussé à jouer mal", a expliqué Moustapha Gaye.



"Personne ne peut dire ce que sera le match de demain. Et cette incertitude fait le charme du sport", a commenté Gaye, assurant que son équipe va donner le meilleure d’elle-même pour gagner cette demi-finale.



La capitane des "Lionnes", Aya Traoré, pense que "le match va se jouer sur l’expérience et le mental surtout". "En demi-finale, tout le monde a le même objectif. Il faut avoir le mental et se préparer à se battre pendant 40 minutes durant lesquelles chaque possession de balle est importante", a-t-elle ajouté.



Le Sénégal, l’équipe la plus titrée de l’Afrobasket féminin, est en quête d’un 13e titre africain. La seconde demi-finale va opposer, ce samedi, à 18h30, le Nigéria et le Mali. Les D’Tigers ont facilement battu la Côte d’Ivoire (98-43) lors des quarts de finale. Les Maliennes ont largement dominé l’Egypte (90-50). La 25e édition de l’Afrobasket féminin, se joue depuis le 18 août, à Bamako, la capitale malienne. La finale aura lieu dimanche.







APS