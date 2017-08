Afrobasket Féminin : Le Sénégal et le Nigéria soldent leurs comptes dans une bataille rangée

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Août 2017 à 07:59 | | 0 commentaire(s)|

Une bagarre a eu lieu entre l’équipe féminine de basketball du Sénégal et celle du Nigeria, lors d’une séance d’entraînement des Lionnes, a annoncé aux journalistes, à Bamako, l’entraîneur de la sélection sénégalaise, Moustapha Gaye. Les basketteuses du Nigeria "ont provoqué" celles du Sénégal, qui terminaient leur séance d’entraînement, a rapporté Gaye, selon l’Aps.



"Elles sont arrivées avant la fin de notre entraînement pour nous demander de sortir. Ils nous ont provoqués et nous avons répondu vigoureusement…" a-t-il rapporté.



La séance d’entraînement des Lionnes, en prévision du match contre l’Egypte, prévu mardi, s’est déroulée sans la présence des journalistes.



L’incident risque de raviver l’adversité entre l’équipe du Sénégal et celle du Nigeria, qu’elle va rencontrer mercredi pour son dernier match de la phase des poules de la 25ème édition de l’Afrobasket félminin.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook