Afrobasket : Maroc / Tunisie (17h00) et Nigéria / Sénégal (19h30), deux belles demi-finales au programme

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Septembre 2017 à 13:18 | | 0 commentaire(s)|

La rencontre Sénégal-Nigeria aurait fait une belle affiche de finale. Mais au lieu de ça, c'est en demi-finale que ces deux poids lourds du basketball africain se retrouveront vendredi au FIBA AfroBasket 2017 à Tunis.

Avant cette rencontre, la Tunisie et le Maroc - les deux équipes sont toujours invaincues dans le tournoi - seront opposés pour décrocher le premier ticket pour la finale.

Emmenés par Makram Ben Romdhane, les Tunisiens apparaissent comme les favoris, même si les Marocains en ont surpris plus d'un depuis le début de la compétition.

Ils ont battu tous leurs adversaires du Groupe B - dont l'Angola, ancien champion continental - avant de disposer de l'Égypte en quart de finale.

La Tunisie a également remporté ses quatre matches. Elle affiche un bilan de 3-0 contre le Maroc au FIBA AfroBasket depuis 2011. Si l'on tient compte des éliminatoires de la Zone 1 de FIBA Afrique plus tôt cette année, ce bilan passe même à 5-0.

"Quand nous sommes sur le terrain, nous donnons tout pour notre pays, et c'est précisément ce que nous allons faire contre la Tunisie," explique l'intérieur du Maroc Soufiane Kourodu à FIBA.basketball.

"Nous ferons de notre mieux, après tout, ce n'est qu'un match de basketball. J'ai espoir que nous réalisions quelque chose de spécial vendredi."

Dans l'autre affiche très attendue de la journée, le Sénégal essaiera de se qualifier pour la finale - ce qui serait une première depuis 2005 - au détriment du Nigeria, champion sortant désireux de conserver son titre.

Grâce aux performances de Maurice Ndour, Gorgui Dieng et Mouhammad Faye, les Sénégalais se sont débarrassés de l'Angola en quart de finale et ils peuvent aussi se prévaloir d'un bilan de 4-0 à ce FIBA AfroBasket 2017.

"C'est un match important pour nous. Je me souviens que nous avions perdu contre eux en 2015, je ne veux pas revivre ça," confie Dieng à FIBA.basketball.

Il y a deux ans, Dieng faisait en effet partie de l'équipe du Sénégal qui s'était inclinée contre le Nigeria en demi-finale.

"Nous allons élever le niveau de notre jeu demain [vendredi], et nous tâcherons d'être prêts. Le Nigeria a une bonne équipe. Cela fait tellement longtemps que [Ike] Diogu joue en sélection nationale, et en plus il joue extrêmement bien en ce moment."

"Ce sera un bon match," dit le coach du Nigeria Alex Nwora. "À ce stade-là de la compétition, il n'y a plus de matches faciles. Cet environnement est nouveau pour ces joueurs, mais ils ont déjà fait plus que je ne l'attendais. Demain [vendredi], nous donnerons le meilleur de nous-mêmes."

FIBA

Programme Demi-finales



17h:00 Maroc / Tunisie

19 h:30 Nigéria / Sénégal





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook