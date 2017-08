Afrobasket :Sénégal-Guinée 105-39 : La balade de la bande à Aya Traoré

Bamako-Pour leur entame dans la compétition, les « Lionnes » du basket se sont défoulées vendredi en ouverture de l’Afrobasket devant les Guinéennes sur le score de (105-39) au stadium Palais des sports de Bamako.





Avec talent et autorité. Dans cette partie, elles ont d’abord pris le temps de guetter leurs adversaires en première période (27-5) puis (57-17), avant de les achever en seconde période (81-22) puis (105-39).



Il fallait à Aya et ses partenaires d’effectuer cette belle entame. C’était une manière de marquer les esprits et d’aborder la suite de la compétition avec sérénité. Pour vu qu’elles sont attendues comme les favorites à leur propre succession.



Toutefois pour en venir au bout de la formation Guinéenne, il fallait mettre en place une stratégie qui d’après la capitaine Aya Traoré, consistait à étouffer l’adversaire dès l’entame de la partie « Les consignes de l’entraineur étaient claire. C’est de les étouffer.



Pour cela il fallait être agressive et avoir du punch. C’est ce qu’on a appliqué pour sortir vainqueur de la partie » déclare la joueuse en conférence de presse d’après match. Le sélectionneur Moustapha Gaye lui a préféré insisté sur le respect des adversaires « Après le match, oui on peut dire qu’on est supérieur à la Guinée mais jamais avant. On a gagné la Guinée parce qu’on les a pris très au sérieux.



Les filles ont été concentré et ont fait un match très appliqué c’est ce qui nous a valu cette victoire ». Le sélectionneur rappel par la même occasion que tous les adversaires de son équipe seront pris au sérieux. Il pense que la compétition sera l’une des plus relevée. Le Sénégal affronte demain la Mozambique demain à 22h15 pour le compte de la deuxième journée.



Statistiques



Sénégal : 61,2% sur les tirs à mi-distance, 53,8% sur les tirs primés, 40 rebonds dont 32 défensifs, 8 offensifs.



Joueuses : Oumou Thiam (13min, 1 rebond, 13 pts). Aya Traoré (25min, 3 rebonds, 17 pts). Oumou Sarr (19min, 5 rebonds, 7 pts). Fatou Dieng (N.P), Diodio Diouf (24 min, 4 rebonds, 8 passes décisives, 12 pts). Ndeye Séne (16 min, 2 rebonds, 3 passes décisives, 11 pts). Astou Traoré (25 min, 2 rebonds, 23 pts). Aminata Fall (9 min, 3 rebonds, 6 pts). Mame Mari Sy (25 mn, 2 rebonds, 16 pts). Lycka Sy (14 mn, 1 rebond, 7 pts). Ramata Daou (14 mn, 7 rebonds, 3 pts). Aicha Sidibé (12 min, 7 rebonds, 2 pts).



De nos envoyés spéciaux Amédine Sy et Mouhamed Coulibaly (sport221.com)