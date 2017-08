Afrobasket féminin 2017: Astou Traoré élue MVP du tournoi et dans le cinq majeur

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Août 2017 à 00:55 | | 0 commentaire(s)|

Le Nigéria décroche son 3e titre de Championne d'Afrique en battant le Sénégal sur le score de 65 à 48. Le Sénégal a été dominé dans tous les compartiments comme en témoigne l'écart de 17 points qui sépare les deux équipes. Malgré cette défaite en finale, Astou Traoré a été élue meilleuse joueuse, meilleure marqueuse et fgure également, dans le cinq majeur du tournoi.



Psychologiquement, les Nigérianes ont pris l'ascendant dès le second quart-temps, mais c'est surtout sur le plan physique que la domination a été plus nette. Meilleure scoreuse du tournoi avec 173 points et une moyenne de 21.6 par match, Astou Traoré a tout donné mais vraisemblablement, cela n'a pas été suffisant pour venir à bout des Nigérianes, très déterminées.



Les filles de Tapha Gaye n'ont pas démérité. C'est juste que le Nigéria était plus fort, aujourd'hui.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook