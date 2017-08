Afrobasket féminin 2017 : Le Sénégal et le Nigéria se retrouvent en finale

Le Sénégal a rejoint le Nigeria en finale de l’Afrobasket féminin 2017, en éliminant le Mozambique en demi-finale par 72 points à 52.



En plus de cette qualification pour la finale de l'Afrobasket, les "Lionnes" ont ainsi obtenu leur ticket pour la dix-huitième édition du championnat du monde de basket féminin, qui se déroulera en Espagne, l'année prochaine.



Les "Lionnes" du Sénégal joueront la finale contre une équipe du Nigeria qui les a battues en phase de poule sur la marque de 58 à 54.



Le Sénégal, pays le plus titré de l’Afrobasket féminin, est en quête d’un 13e trophée continental.



