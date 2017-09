Afrobasket masculin 2017 : Le Sénégal humilie l'Afrique du Sud

Le Sénégal a remporté une nette victoire lors de son premier match de l’Afrobasket masculin 2017 (8-16 septembre) joué contre l’Afrique du Sud battue par 83 points à 44, vendredi, à Dakar.



Face à une équipe sud-africaine absente à l’Afrobasket depuis 2011, les "Lions" ont entamé la rencontre avec un jeu collectif.



Amenés par le trio Mohammad Faye, Maurice Ndour et Antoine Mendy, les protégés de l’Espagnol Portifio Fisac De Diego ont réussi à dérouler leur plan de jeu et à creuser l’écart dès la première période, par 42 points à 18.



Dès le premier quart-temps déjà, l’équipe sénégalaise devançait son adversaire, par 18 points à 12.



A l’entame du deuxième quart-temps, les "Lions" accentuent le jeu grâce aux meneurs Clevin Hannah et Thierno Niang. Durant cette période, l’ailier Mohammed Faye s’illustre avec deux tirs primés (trois points), permettant aux "Lions", de prendre une nette avance.



Face à la démonstration de l’équipe jouant à domicile, les Sud-Africains éprouvent de la peine à suivre le rythme. Ils n’engrangent que huit points dans le deuxième quart-temps.



De leur côté, les "Lions" offrent un festival de tirs primés grâce à la star de l’équipe, Gorgui Sy Dieng, à Mohammed Faye, Maurice Ndour et Antoine Mendy.



A la mi-temps, l’équipe du Sénégal devance l’adversaire de 24 points, 42-18.



A la reprise de la partie, les partenaires de Gorgui Sy Dieng refusent de se relâcher. Mohammed Faye et Maurice Ndour poursuivent ardemment le show, permettant aux "Lions" de creuser l’écart avec 30 points.



L’entraîneur espagnol fait tourner son effectif et essaye des schémas de jeu. A la fin du troisième quart-temps, le score est de 67 points à 35, en faveur des "Lions".



Durant le dernier quart-temps, le Sénégal joue facile et se maintient nettement devant l’adversaire. Malgré la rotation opérée par les Sud-Africains, les Sénégalais terminent la rencontre avec un écart de 39 points, 83-44.



Ils vont rencontrer l’Egypte, samedi, à 18 heures, pour la deuxième journée de la poule B, qu’ils constituent avec l’Afrique du Sud, l’Egypte et le Mozambique.



Dakar accueille les matchs de cette poule et ceux de la poule D, qui est constituée de la Centrafrique, du Maroc, de l’Angola et de l’Ouganda.



Les matchs des poules A et C se jouent à Tunis, la capitale de la Tunisie, où se tiendront les quarts de finale, les demi-finales et la finale de la compétition.



Les "Lions" cherchent un sacre continental depuis 1997, l’année de leur dernière victoire finale à l’Afrobasket, à Dakar.







