Afrobasket masculin 2017 : Les Lions ont perçu chacun 5,2 millions de fcfa à titre de prime

La plupart des joueurs Sénégalais ont regagné leur club respectif après avoir pris part à l'Afrobasket 2017. Mais avant, ils ont reçu leurs primes mardi, nous informe-t-on du côté de la fédération.



De retour de Tunis, les joueurs étaient logés à l’hôtel en attendant de percevoir leurs primes. « Chaque joueur a reçu 3,5 millions de FCFA, en lus de la prime de participation d’un million FCFA et de 700.000 FCFA pour le regroupement » , informe un membre de la Fédération de Basket. Ce sont les mêmes montants, par match, que l’équipe féminine a reçus après la campagne à Bamako. « Les filles ont reçu un peu plus, parce qu’elles sont allées en finale », poursuit la même source. Les primes de qualification en quarts de finale s’élèvent à 1,5 million FCFA et de 2 millions FCFA pour les demi-finales. Ce qui fait un total de 5,2 millions FCFA par joueur, a appris newsbasket.



Le Sénégal a terminé 3éme à l’Afrobasket. Les lions ont réussi leur début de tournoi, en remportant largement tous leurs trois matchs de poule contre l’Afrique du Sud, l’Egypte et le Mozambique. Ils ont battu l’Angola en quarts de finale, avant de caler face au Nigeria en demi-finales. C’est la 3éme fois consécutive que le Sénégal s’arrête à ce stade de la compétition.