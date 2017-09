Afrobasket masculin 2017 Pour la première fois de l'histoire, l'Afrobasket est co-organisé par deux pays, le Sénégal et la Tunisie.

Aujourd'hui, démarre l' Afrobasket masculin 2017 qui se déroulera à Dakar et Tunis du 8 au 16 septembre. Pour la première fois de l'histoire, l'Afrobasket est co-organisé par deux pays, le Sénégal et la Tunisie. Le Nigéria est le tenant du titre.

Les 16 équipes sont répartis en quatre groupes de quatre équipes. Les groupes A et C sont basés à Tunis, tandis que les équipes du groupe B et D évolueront à Dakar.

Les deux premières équipes de chaque groupe seront qualifiées pour les quarts de finale de la compétition, qui auront lieu uniquement à Tunis du 14 au 16 septembre.

À noter que les équipes qualifiées à l'issue de la phase de groupe auront trois jours de repos (11, 12 et 13 septembre), avant de disputer les quarts de finale à Tunis.



