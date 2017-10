Afsud/Sénégal – Recours du Burkina: L’Afrique du Sud fournit au TAS des documents contre la reprise du match

Dennis Mumble directeur exécutif de la Fédération sud-africaine a indiqué que « lundi est le dernier délai pour déposer tous les documents circonstanciés qui démontent la version d’un résultat manipulé ».



Le Tas doit vider le recours du Burkina Faso contre la décision de la Fifa de faire rejouer (10 novembre) le match Afrique du Sud-Sénégal, comptant la 2e journée des qualifications du Mondial 2018.



L’instance dirigeante du football mondial a décidé début septembre, de faire rejouer la rencontre pour « manipulation du match », l’arbitre ghanéen Joseph Lamptey ayant sifflé un penalty imaginaire pour les Bafana Bafana vainqueurs 2-1 ; le 12 novembre 2016 à Polokwane, M. Lamptey a été depuis suspendu à vie, une sanction confirmée par le TAS. La FIFA a décidé de faire rejouer le match le 10 novembre à Polokwane.



La fédération burkinabé de football qui conteste la décision, a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS).



« Il y a eu un appel de la Fédération du Burkina il y a quelques jours pour contester la décision de la FIFA de faire rejouer le match Afrique du Sud – Sénégal », avait indiqué un porte-parole du TAS précisant que « le calendrier de la procédure est actuellement en train d’être établi ».



Dennis Mumble a tenu a précisé que la démarche sud-africaine d’appuyer le Burkina, «n’est pas une déficience à l’encontre de la Fifa car nous nous préparons à rejouer le match. Mais il y a des principes à préserver».



Le Sénégal est leader du groupe avec 8 pts devant le Burkina, Cap-Vert (6pt) et l’Afrique du Sud (4 pt).



Si le recours du Burkina passe, dès lors le match (Afrique du Sud-Sénégal) du 10 novembre à Polokwane n’aura pas lieu et l’Afrique du Sud va se retrouver avec 7 pts.



Ce qui va augmenter le suspense lors de la dernière journée (Sénégal-Afrique du Sud et Burkina-Cap Vert).



