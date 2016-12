Agence Nationale pour les Energies Renouvelables (ANER) : "le rôle des médias dans la promotion des énergies renouvelables"

Selon le directeur de la promotion et de la coopération d' Aner, Aziz Fall, "si la promotion des énergies renouvelables doit connaitre un succès, c’est aux Sénégalais, plus précisément, les journalistes d'y remédier, car le rôle de ces derniers est de transmettre l’information. L’Aner a pour objectif de sensibiliser les journalistes sur les enjeux des énergies renouvelables, amener les journalistes à être les premiers relais auprès du public, mettre en place un réseau de journalistes sénégalais spécialisés dans le secteur".



« Nombreux ont été nos projets réalisés ou en cours tels que l’éclairage public par voie solaire à travers une phase pilote en 2013 et une autre phase de consolidation en 2014, l’amélioration de la performance du secteur de la santé en milieu rural, promotion des équipements solaires en zones urbaines , entre autres" a fait savoir Gora Niang le conseiller technique de l'Aner.



Depuis sa création en mai 2013, l’Aner a pour mission d’identifier et d’exploiter le potentiel des ressources, élaborer et exécuter des programmes d’information et de sensibilisation de communication, d'éducation et de formation, participer à la promotion de l'émergence et le développement de l'entreprise.



En somme l'Aner a pour rôle de mettre la lumière sur l'ensemble des avantages qui sont autour des énergies renouvelables.



Cependant ce dernier interpelle les médias pour qu'ils puissent participer à la bonne marche de leurs projets.



Ndèye Safiétou Nam Leral.Net