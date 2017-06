Agence de sécurité de proximité -ASP: La deuxième promotion au garde-à-vous La 2e promotion de l’Asp, composée de 3 mille agents et assistants du service de proximité, est sortie des différents pôles de formation, hier. Mais cette cuvée a été endeuillée par la perte d’un élément « Matar Faye » qui a donné son nom à la promotion.

Les quelque trois mille agents de proximité (Asp) qui ont prêté serment hier, lors de la cérémonie de sortie de leur promotion, viennent grossir les rangs des 7 mille autres en service. Il a fallu mettre en place 6 pôles de formations au niveau national pour atteindre un tel niveau de recrutement à travers plusieurs centres de formation : Thiès (300 éléments), Saint-Louis (381) et le pôle sud constitué des régions de Ziguinchor, Kolda et Sedhiou (657).



Papa Khaly Niang, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité de proximité, détaille, la formation : « la particularité de cette année réside dans la formation militaire de 15 jours avec tous les idéaux qui tournent autour. Les difficultés de la 1ère promotion nous ont permis de corriger nos erreurs ».



Aujourd’hui, les agents qui viennent d’étrenner leurs galons dans la sécurité de proximité, dont l’âge oscille entre 22 et 40 ans, de niveaux intellectuels divers, est constitué d’ancien militaires, de civils et de personnes à mobilité réduite qui bénéficient de motos pour faciliter leur déplacement. Et Cheikhou Cissé, secrétaire général du ministère de l’Intérieur, de magnifier le travail des Asp. Il dit : « ils sont devenus une réalité dans le pays ».



Le décès de Matar Faye à la suite d’un accident de la circulation est le seul regret de Papa Khaly Niang. « Je qualifie ce meurtre de lâche (Ndlr : le chauffeur a pris la fuite après l’accident mortel). Celui qui a heurté Matar Faye va très bientôt être appréhendé », promet-il.



