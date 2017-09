Agences dissoutes : La situation des ex-travailleurs en phase d’être définitivement, réglée

« Après avoir reçu les 300 millions de francs, il y a un an sur une enveloppe de 1 milliard 500 millions qui a été retenue pour dommages et intérêts par rapport au préjudice moral, nous avons été reçus récemment par le ministre du Budget. Et un engagement de 150 millions de francs a été pris dans le cadre du deuxième acompte. Je pense que ce sera effectif d’ici peu de temps », a dit le coordonnateur dudit collectif.







Toutefois, il précise qu’il y a encore des efforts à faire par rapport au recrutement. « Sur les 122 qui étaient retenus pour le redéploiement dans la Fonction publique, rien n’est encore fait », a-t-il alerté, soutenant qu’il en a parlé au ministre, qui n’est pas resté insensible.





« Il nous a promis d’accélérer la cadence pour y arriver », a confié Ousmane Kâ. A l’en croire, les bénéficiaires du projet agricole ont eu leurs financements. Aussi, note-t-il, le financement des projets portant sur le transport, est en cours. Au grand plaisir de ces agents déflatés.





« Nous saluons la disponibilité des autorités. Nous avons aujourd’hui des interlocuteurs, responsables, sensibles à cette situation. C’est la raison pour laquelle nous préconisons le dialogue. Nous sommes optimistes pour un règlement définitif par rapport à ce dossier », s’est réjoui Ousmane Kâ.











La rédaction de Leral.net