Âgés de 16 à 19 ans, ils agressent violemment un champion du monde allemand

Kevin Grosskreutz (28 ans, 6 sélections) n’est évidemment pas le plus connu des champions du monde allemands – il n’avait disputé aucun match lors de la Coupe du monde 2014 – mais sa mésaventure fait les gros titres de la presse sportive outre-Rhin ce jeudi. Le joueur du VfB Stuttgart, qui fêtait la victoire de son équipe, leader de la 2e Bundesliga (D2 allemande), sur Kaiserslautern dimanche (2-0), a été victime d’une violente agression à sa sortie d’une boîte de nuit.



Il était 2h15 du matin et pas moins de quatre agresseurs, âgés de 16 à 19 ans, ont roué de coups Grosskreutz et frappé à plusieurs reprises son visage sur le bitume. Dans un communiqué du VfB, on apprend que l’international "a, selon nos informations à l’heure actuelle, été impliqué dans un conflit physique dans la nuit de lundi à mardi et transporté à l’hôpital de Stuttgart. Kevin Grosskreutz se porte bien dans de telles circonstances". Le double champion d’Allemagne avec Dortmund devait quitter l’hôpital mercredi.



Grosskreutz a d’ores et déjà indiqué qu’il souhaitait engager des poursuites contre ses agresseurs, tous arrêtés par la police.