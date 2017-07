Agnam, Aéré Lao, Goléré, Mboumba, Pété : Mahammed Boun Abdallah Dionne accueilli en grande pompe Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juillet 2017 à 11:08 | | 0 commentaire(s)|

La délégation de Mahammed Boun Abdallah Dionne a été accueillie en grande pompe à Aére Lao, vers 13 heures. Une foule entièrement acquise à la cause de la tête de liste nationale de Bby, a vibré, chanté et dansé pour témoigner sa gratitude au Président Macky Sall et à son gouvernement.



Le Fouta jure loyauté et fidélité à Macky. La délégation de la tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) poursuit sa tournée dans le Sénégal des profondeurs. Il lui a fallu plus de 12 heures pour rallier Ndioum à Matam où devait se tenir un meeting départemental.



Engagée dans l’axe nord du pays, elle y progresse difficilement compte tenu de la forte mobilisation, drainant des foules dans son passage. Arrivée dans le Fouta, hier mardi 11 juillet 2017, le cortège du Premier ministre a quitté en effet Ndioum ce mercredi matin, à destination de Matam, avec plus d’une dizaine d’escales en cours de route.

D’ailleurs, son Premier ministre rappelle que dans cette partie du Fouta, l’Etat a investi 2 milliards FCFA dans la construction d’une brigade de gendarmerie, d’un poste de santé, et de six salles de classe…D’ou le mot d’ordre des populations locales : «Aére Lao kartal ko gootal» (Il n y a qu’un choix à Aéré Lao).



Ailleurs dans le Fouta, plus particulièrement à Goléré, les femmes ont gagné le pari de la mobilisation. Elles ont été nombreuses sur le long de la route nationale pour offrir une haie d’honneur au Premier ministre, tête de file de Benno Bokk Yakaar.



Le constat est le même à Mboumba où l’on a vivement remercié le président pour avoir fait des populations de la zone de grands cultivateurs de riz. En plus d’avoir électrifié la commune. Du coup, les militants ont juré fidélité et loyauté au gouvernement du Sénégal, à son chef et au Président de la République.



Les Agnam, non plus, ne voulaient pas rester en queue de peloton. Elles ont battu le rappel des troupes. Casquettes, tee-shirts et affiches à l’effigie de Benno Bokk Yakaar ont constitué le décor. De cette façon, les militants ont voulu prouver leur attachement au camp présidentiel et leur satisfaction à la politique de développement mise en œuvre dans ce pays. Par conséquent, elles promettent une écrasante majorité à la coalition Benno Bokk Yaakar au soir du 30 juillet 2017. La caravane du PM a en outre sillonné les localités de Madina Ndiathbé, Pété, Boki Dialoubé, Mbolo Birane, Hodio, Ndiakir, Ouro Ciré, Thoulel Thiallé, Boki Diawé, Nguidilogne et Ourossogui. Partout, le constat est le même : les populations décernent un satisfécit total au régime du président Macky Sall. Mieux, elles s’engagent à lui offrir une majorité confortable à l’Assemblée nationale en plus de l’accompagner pour parachever ses différents plans programmes déclinés dans le Plan Sénégal Emergent.





