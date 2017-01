Agression : Le lutteur Mah Diop alias « Anti » de l’écurie « Ndakarou » qui s’est réfugié à l’hôpital Fann, tombe Après 4 combats et 4 victoires dans l’arène pour le compte de l’écurie « Ndakarou », Mah Diop dit « Anti » a connu sa première défaite lors de son « 5eme combat » qui s’est joué au commissariat de du point E. le lutteur est au cœur d’une agression rocambolesque qui a eu lieu dans une 4x4 au vitres teintés.

C’est à quelques mètres du carrefour « Le Relais » que la scène de l’agression a eu lieu. Une agression dont la mise en scène n’a rien à envier aux trames des films américains. Sauf que dans le cas d’espèce, c’est un lutteur professionnel qui est pourtant un acteur principal.



Les faits se sont déroulés le 30 décembre dernier. En effet, c’est vers 16h30 que deux policiers en faction au carrefour « Le Relais » ont aperçu un petit attroupement agité autour d’un véhicule 4x4blanc. Trois individus ont surgi en courant, pendant qu’un groupuscule venait à la rencontre de l’un des deux policiers.



Subitement, à l’arrivée du policier, un individu de grande taille se détacha du groupuscule et se lança dans une fuite éperdue sous les cris de « Au voleur ! » qui a été rattrapé et maitrisé dans l’enceinte de l’hôpital Fann.



Ramené devant a voiture blanche de marque Land Rover immatriculée DK-5548-AS fermée à clé. Et grande surprise était que le fugitif n était en fait autre que Mah Diop dit « Anti », un lutteur pensionnaire de l’écurie « Ndakarou ». Ce dernier n’a pas hésiter de citer ses acolytes en fuites notamment Fallou Thiam, Yamar Niang alias Boy Diop et Abass Sarr.



Au commissariat la victime dénommé Dame Diop âgé de 21 ans raconte le déroulement de cette agression rocambolesque. Selon lui tout est parti d’une affaire de location de voiture à hauteur de 90 000 F CFA par jour et pendant 3 jours pour les besoins des fêtes de fin d’année. Ainsi la victime avait été mis en contact avec le nommé Fallou Thiam.



Le même jour Fallou Thiam est venu à pied pour prendre ses amis à hauteur de l’ex-école normale supérieure. C’est plus tard que ce dernier les a embarqués à bord du véhicule 4x4 précité, à bord du quel avais déjà pris place Yamar Niang, un conducteur dont le visage disparait à moitié à l’aide d’un capuchon ainsi que le lutteur Mah Diop.



Mais après quelques mètres de course, raconte l’ami de la victime qui a senti venir un coup fourré, a sommé le plaignant Dame Diop de descendre avant qu’il ne soit trop tard.



Dès lors le lutteur Mah Diop alias « Anti » a intimé l’ordre au conducteur de foncer. Quant à Fallou Thiam, il a ordonné à Mah Diop « D’actionner », pendant que le conducteur levait les vitres teintées. Amath Cissé a eu la présence d’esprit de tirer le frein a main et le véhicule se mit à patiner à hauteur du carrefour « Le Relais ». Et c’est de la que les deux amis ont profité pour débarquer en catastrophe. Toutefois la sacoche qui contenait les pièces et l’argent du plaignant a été arrachée par Mah Diop.

C’est les cris de « Au voleur » de Dame Diop qui ont ameuté les riverains qui ont subitement formé une grande foule autour du véhicule en question.



La fouille minutieuse du véhicule a permis la découverte d’une sacoche qui contenait 345 000 F CFA et dont la sangle a cédé sous l’effet de la force de traction du lutteur Mah Diop.



En résumé, les malfaiteurs ont profité de la descente du client, pour les besoins de la photocopie de son permis, pour prendre la fuite à bord du même véhicule après avoir encaissé le montant de la location. Mais le comme le plan A n’a pas fonctionné les malfaiteurs ont vite passé au plan B un usant de leur force, a raconté Yamar Diop.



Ils ont tous été appréhendé par les limiers. Il s’agit du lutteur Mah Diop alias « Anti », Malick Diop, Yamar Niang alias Boy Diop, ainsi que Mouhamadou Fadel Thiam alias Mamadou Thiam, Fallou Thiam, Abdou Rafi Mbengue et du mineur Abass Sarr. Ils ont tous été déféré ce lundi au parquet..



