Agression à bord d’un scooter: Les deux mécaniciens tombent à cause du système de codage du téléphone

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Avril 2017 à 11:56 | | 0 commentaire(s)|

Mécaniciens de profession, I. Ba et M. Gando ne sont apparemment pas des voleurs professionnels. Sinon comment expliquer la façon dont ils sont tombés. D’ailleurs, eux-mêmes ont signalé devant les enquêteurs du commissariat de la Médina, qu’ils en sont à leur première expérience. Un coup d’essai qui leur a grandement ouvert les portes de la citadelle du silence.



A bord du scooter de leur patron, ils devaient faire une commission. C’est en cours de route qu’ils sont passés devant l’université Cheikh Anta Diop. Ayant aperçu une jeune fille qui était à l’arrêt, en train de manipuler un portable dernier cri, les deux jeunes hommes ont tout de suite été tentés. C’est ainsi qu’ils ont décidé d’aller à l’assaut de cette dernière pour l’agresser. Ce, après quoi, ils ont disparu à bord de leur scooter.



Croyant ainsi qu’ils avaient fait bonne affaire, ils ont tout de suite tenté d’utiliser le téléphone volé. Seulement, ils ont buté sur le système de codage du téléphone. Naïfs qu’ils sont, ils ont tout de suite fait cap chez un réparateur pour le décoder.



Manque de pot pour eux, lorsque l’étudiante qui était désemparée a appelé sur son numéro, elle est tombée sur le réparateur. Ne se doutant de rien, ce dernier a répondu à l’appel en lui notifiant que c’est deux jeunes hommes qui lui ont donné l’appareil, pour un décodage. C’est ainsi qu’elle lui a expliqué qu’elle était victime d’une agression et a sollicité l’aide du réparateur. Ce, après quoi, elle a porté plainte en compagnie de son oncle au commissariat de la Médina.



Ils tendent un piège aux deux voleurs qui ont été interceptés lorsqu’ils sont venus récupérer le butin auprès du réparateur.



Interrogés, ils ont fait des aveux complets, soutenant que c’est la première fois de leur vie qu’ils volaient. Néanmoins, ils ont été déférés au parquet.



voxpopuli

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook